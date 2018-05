"Ogier commence à s'inquiéter des performances de Monsieur Neuville, qui mérite un 11/10"

Thierry Neuville a empoché le rallye du Portugal, sixième manche du championnat du monde WRC. Il a devancé Elfyn Evans et Teemu Suninen. Grâce à son succès, le Belge s'installe en tête du classement général avec 19 points d'avance sur Sébastien Ogier.

"Le week-end portugais de Neuville et Gilsoul ? Je leur donne un 11/10. Ils ont fait une sacrée course, on voit bien qu'ils contrôlent maintenant toute la course. Thierry sait dans quelle spéciale il doit attaquer et quand il doit ralentir un peu. Il conduit la voiture avec beaucoup de calme. Même en sécurisant sa position, il fait de très bons temps. Il avait 6 pneus pour la Power Stage, donc 25 kilos de plus que la concurrence. Grand chapeau !", a précisé Alain Penasse à notre micro après l'épreuve portugaise.

"19 points d'avance, ça aide pour aller en Sardaigne, où c'est très délicat d'ouvrir la route. Pour Ogier, ça doit être un autre monde. Il a l'habitude de contrôler un championnat, là c'est un peu différent. Dans ses habitudes, Ogier commence à s'inquiéter des performances de Monsieur Neuville", a poursuivi le team manager belge de Hyundai Motorsport.

"C'est une très belle course avec une très bonne gestion de Neuville. Il nous avait dit qu'il tenterait quelque chose dans la Power Stage s'il se sentait bien. Il l'a fait, ça s'est très bien passé. Il faut continuer à se retrousser les manches et y aller", a ajouté Michel Nandan, team Principal de l'équipe sud-coréenne.