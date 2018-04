Ogier : "Chapeau à Loeb ! De mon côté, je vais continuer à attaquer"

Sébastien Ogier (M-Sport Ford) était en tête du Tour de Corse, quatrième manche du Championnat du monde des rallyes, à l'issue de la deuxième spéciale disputée vendredi matin au sud-ouest de Bastia. Le quintuple champion du monde en titre devance Kris Meeke (Citroën) de 21,1 secondes et Thierry Neuville (Hyundai) de 23,4 secondes.

"Je suis honnêtement surpris par les écarts creusés ce matin. Les sensations étaient bonnes, mais tout n'était pas parfait selon moi. Chapeau à Loeb, une fois de plus, pour le chrono dans la première spéciale. C'était un sacré temps pour un retour. C'était lui le plus proche à ce moment-là, il est sorti ensuite. Une vingtaine de secondes d'avance, ce n'est pas énorme. C'est un bon début, il va falloir continuer de la sorte.

On travaille dur pour faire progresser la voiture, j'ai l'impression qu'on progresse. Nos efforts sont récompensés", a raconté Ogier à notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Corse.

Le champion en titre sait quoi faire durant la deuxième boucle : "Je vais continuer à attaquer autant que je peux. Tant que ça marche bien, il n'y a pas de raison de relâcher la pression."