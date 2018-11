Ogier: "Ce titre arrive après une saison hyper intense, cela me rend encore plus fier"

Le Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) a décroché ce dimanche au terme du Rallye d'Australie le titre de Champion du Monde 2018 et sa sixième couronne mondiale consécutive.

Le pilote M-Sport, qui se lancera un nouveau défi en rejoignant Citroën en 2019, était assuré de conserver son titre avant même le départ la dernière spéciale du rallye, la Power Stage, suite aux abandons de Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) et d'Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), partis à la faute un peu plus tôt dans la journée.

Après ses titres remportés au volant de la Volkswagen Polo WRC entre 2013 et 2016, puis en 2017 et 2018 dans le baquet de la Ford Fiesta WRC, le pilote français de 35 ans tentera de récidiver avec la Citroën C3 WRC en 2019.

"A mes yeux, ils sont tous beaux" a expliqué Sébastien Ogier au micro d'Olivier Gaspard, lorsque notre envoyé spécial en Australie lui a demandé si c'était son plus beau titre. "Mais c'est vrai que ce titre arrive après une saison hyper intense et très disputée où il a fallu se battre jusqu'à l'avant-dernière spéciale de sa saison. Cela me rend encore plus fier."

Il s'agit du 6ème titre de champion du Monde pour le Français, qui a la bonne formule pour l'emporter: "C'est toujours la même recette pour gagner: il faut être rapide, le plus constant possible. Sur cette fin de championnat le plus rapide, c'était clairement Ott Tanak. Mais je pense que j'ai été le plus constant. Et c'est cela qui a fait la différence sur la fin."

Place maintenant à 2019 où Sébastien Ogier changera de crèmerie pour revenir chez Citroën: "Je n'aurai jamais pensé devenir deux fois champion du monde avec M-Sport face à des équipes d'usine avec un potentiel très fort. 2019 sera le début d'une belle aventure. J'ai hâte de commencer et de voir ce qu'on est capable de faire. Mais c'est loin d'être gagné d'avance. Il va falloir un petit peu recommencer à zéro. C'est un beau challenge à relever. C'est ce qui me fait avancer. Le championnat 2019 devrait être passionnant à nouveau. Thierry est un concurrent redoutable. Je suis persuadé qu'on aura encore de belles bagarres à l'avenir."