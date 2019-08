Ogier arrêtera plus que probablement fin 2020 : "Il me reste 20 rallyes à disputer"

Ogier : "La Finlande, un rallye impressionnant et ultra plaisant" - WRC - Rallye de Finlande -... Après six semaines de trêve estivale, le Championnat du monde des rallyes (WRC) repart jeudi pour sa 9e manche en Finlande, les Toyota partant favorites avec Hyundai et Citroën en embuscade. Ott Tanak, l'Estonien de Toyota, vainqueur dans le pays des mille lacs l'an dernier, ne compte que 4 points d'avance au classement du championnat sur le Français Sébastien Ogier (Citroën) et 7 sur notre compatriote Thierry Neuville (Hyundai).