Ogier : "30 secondes d'avance ? Il ne faut enterrer personne trop vite dans ce rallye"

Sébastien Ogier (M-Sport Ford) occupait confortablement la tête à l'issue de la première journée du Tour de Corse, quatrième manche du Championnat du monde des rallyes, disputée vendredi au sud-ouest de Bastia.

Ogier, vainqueur des trois premières spéciales, devance Thierry Neuville (Hyundai), de 33.6 secondes et Kris Meeke (Citroën), de 38.7 secondes.

"Le binome Ogier - Ford semble inarrêtable jusqu'ici. C'est une très belle journée, mais c'est loin d'être terminé. On s'est fait plaisir derrière le volant et les temps ont suivi. Dès les tests, j'avais aperçu un bon feeling avec la voiture. Ca fait plaisir, c'est la preuve que les efforts fournis depuis un peu plus d'un an avec M-Sport commencent à payer. Les signaux positifs du Mexique se confirment ici sur asphalte", a souri le pilote français à notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Corse.

Il possède une avance intéressante sur les autres concurrents. "Il ne faut enterrer personne trop vite dans ce rallye. Je pense qu'il ne faut pas changer l'approche pour demain. 30 secondes d'avance, c'est tout et rien. Il y a encore de longs chronos à parcourir, on peut facilement tomber dans un faux rythme et perdre beaucoup de temps. D'autant plus qu'il y aura beaucoup de nouveaux secteurs dans la suite du rallye", a aussi signalé le pilote Ford.