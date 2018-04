Ogier : "3 victoires en 4 rallyes pour nous, mais il ne faut pas s'enflammer"

Sébastien Ogier a remporté dimanche le Tour de Corse, quatrième manche du Championnat du monde des rallyes (WRC), et accru son avance en tête du classement général.

Ce 43e succès en WRC, le deuxième en Corse après 2016, permet à Ogier de compter 17 points d'avance sur Thierry Neuville, qui a terminé 3e derrière Ott Tänak.

"3 victoires en 4 courses : c'est un très bon début de saison. Je suis super satisfait, on ne pouvait pas faire mieux jusqu'ici. On prend des gros points et on retrouve de la performance. Le début de saison en 2017 n'était pas évidente. On est arrivé tard et on a commencé le premier rallye avec seulement un jour et demi d'essai. On avait tout de même réussi à remporter le titre en fin d'année", a précisé Ogier à notre micro.

Et le Français s'ajouter au sujet du championnat du monde : "Rien n'est fait, la saison sera très disputée. Après quatre rallyes, il ne faut pas s'enflammer. C'est sûr que Tanak et Neuville sont deux pilotes avec qui on va se disputer le titre. Les écarts commencent à se creuser. Les points seront chers à aller chercher."