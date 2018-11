Nicolas Gilsoul : "Le Rallye d'Australie, cela m'évoque une victoire l'année passée"

Le rallye d'Australie est le dernier de la saison. Le titre mondial va s'y jouer entre Ogier, Neuville et Tanak sur un "terrain" qui rappelle de bons souvenirs à Nicolas Gisoul, le co-pilote de Thierry Neuville.

"Le Rallye d'Australie, cela m'évoque une victoire l'année passée. C'est un rallye particulier qui se déroule dans, ce que je qualifierais, de "campagne". C'est assez intime car il y a moins de personnes et de public. Le parcours est cependant très sympa. C'est très rapide et c'est super en terme de sensations", a-t-il souligné au micro de la RTBF.

Et de poursuivre : "Même s'il n'y a pas beaucoup de public ici, on sent, via les messages qu'on reçoit, qu'il y a un engouement incroyable autour de ce rallye. On se sent porté".

Ce Rallye est particulier mais pas question de le préparer différemment qu'un autre. "On prépare tous les rallyes de la même manière. Je suis très content de la manière dont cela fonctionne et il ne faut pas changer la manière de faire. On sent juste les sens un peu plus encore en éveil que d'habitude", a-t-il conclu avec le sourire.

Dans le Shakedown, c'est le champion du monde en titre, Sébastien Ogier qui s'est montré le plus rapide. Dans la forêt de Wedding Bells, Thierry Neuville a signé le quatrième temps, à trois dixièmes de son rival français.

La première spéciale du Rallye d'Australie débutera vendredi matin Down Under (08h03 sur place, 22h03 jeudi soir en Belgique). Sébastien Ogier, leader du Championnat du Monde avec trois points d'avance sur Thierry Neuville, ouvrira la route.