Neuville vise la 2e place : "Notre balance entre attaque et prise de risques est bonne"

Troisième au départ ce matin, Thierry Neuville siège au deuxième rang après les quatre spéciales de la matinée. Il est derrière Ott Tanak, mais il devance Kris Meeke, Dani Sordo ou encore Sébastien Ogier.

"Ca a été une bonne matinée pour nous, ça a très bien fonctionné et j'étais à l'aise dans la voiture. On est parvenu à prendre la deuxième place. La mission ne sera pas évidente cet après-midi, on va essayer de faire la même boucle que ce matin. Dans le brouillard, l'engagement et la prise de risques font la différence. J'ai trouvé une bonne balance entre l'attaque et la prise de risques. On s'est fait une chaleur car nous ne sommes pas à l'abri dans ce genre de conditions. Même avec des bonnes notes, vous pouvez toujours avoir une surprise. Tanak mène le rallye facilement, personne ne saura aller le chercher actuellement. Nous voulons donc garder les autres derrière et assurer la 2e place", a avancé le pilote belge à notre micro.