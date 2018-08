Neuville : "Une petite erreur d'Ogier qui se paie cash, on doit essayer d'en profiter"

Thierry Neuville, troisième vendredi soir, a chuté à la quatrième place du Rallye d'Allemagne au terme des huit spéciales disputées ce samedi. Mais la "bonne nouvelle", pour le pilote belge, c'est que son principal rival dans la course au titre, Sébastien Ogier, ne le devance plus au classement général à cause d'une crevaison qui lui a quasiment coûté deux minutes. Le Français pointe actuellement en septième position.

"Je ne sais pas si cette crevaison décidera de l'issue du championnat, il faut avant tout terminer ce rallye et voir quelle sera la situation, a précisé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Ensuite, il restera encore quatre rallyes, donc rien ne sera joué. C'est un peu le même scénario qu'on a vécu l'année dernière : une petite erreur, qui se paie cash. Et encore, nous, on avait abandonné, alors que lui s'en sort avec une crevaison. Mais c'est tout bénéfice pour nous, il faut essayer d'en profiter et d'être sur le podium demain. Visiblement, dans son cas, il ne s'agit pas de loterie, puisqu'il est entré en contact avec des pierres. Des images le prouvent. Mais parfois, c'est effectivement de la loterie ici."

Le leader du Championnat du Monde, toujours en lutte pour une place sur le podium malgré un manque de rythme évident depuis le début du week-end, peut-il compter sur un "coup de pouce" de son coéquipier Dani Sordo, deuxième avec seulement huit dixièmes de seconde d'avance sur Jari-Matti Latvala ? S'il est trop tôt pour parler de consignes d'équipe, l'état-major de chez Hyundai devra peut-être prendre une décision lourde de conséquences, dimanche, avant la Power Stage...

"Nous ne sommes qu'à huit secondes de la deuxième place, on va tenter quelques changements de réglages pour demain, a conclu le pilote belge. Aujourd'hui, j'ai fait le maximum, Dani était plus rapide que nous, il va falloir analyser ça et trouver pour quoi. Mais on ne lutte pas pour les mêmes enjeux non plus, cela explique pas mal de choses."