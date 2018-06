Neuville : "Une grosse prise de risques, mais on a survécu !"

Brillant deuxième du Rallye de Sardaigne ce vendredi midi, Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC), désavantagé par sa première position dans l'ordre de départ qui l'oblige à balayer la route, a poussé fort pour ne pas perdre trop de temps sur ses adversaires.

Le pilote belge a même profité de conditions qui l'avantageaient quelque peu dans la dernière spéciale de la matinée pour s'offrir un scratch et revenir à 14.0 secondes de la première place occupée par son coéquipier Andreas Mikkelsen.

"C'est le scénario idéal, tout à fait !, a répondu Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne, à son retour au parc d'assistance. Nous avons été un petit peu aidés par la pluie, le balayage était un peu moins conséquent. On a quand même perdu pas mal de temps dans deux spéciales, mais ensuite, dans la dernière spéciale de la boucle matinale, on a super bien roulé. Il y a eu une grosse prise de risques de notre part par moments, mais on a survécu. On aurait espéré plus de pluie, il n'y en a pas eu assez ! Mais nous pouvons déjà être contents avec le scénario de ce matin. On va continuer à viser le podium, voire même la première place (sourire)..."