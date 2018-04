Neuville : "Une gestion parfaite de notre part... Tanak a avionné, impossible de suivre"

Thierry Neuville occupe la 3e place du rallye d'Argentine, cinquième manche sur treize du championnat du monde des rallyes (WRC), à l'issue de la deuxième journée vendredi. Le pilote Hyundai pointe à 28.6 secondes de la Toyota de l'Estonien Ott Tänak.

Le Britannique Kris Meeke (Ford) est 2e à 22.7 secondes. Le Français Sébastien Ogier (Ford) occupe la 5e place à 36.4 secondes derrière l'équipier de Neuville, Dani Sordo, 4e à 29.5 secondes.

"C'était une gestion parfaite, on a fait le maximum je pense. On a roulé vite sans risquer une erreur, ensuite on a géré en fonction des conditions. Il fallait essayer d'éviter les crevaisons, ça n'a pas été simple. Nous n'avons pas commis d'erreur, on est 3e et proche de la 2e place. En tête, Toyota, et principalement Tanak, continue sur la même lancée depuis le Mexique. Ca va être difficile d'aller les chercher, surtout lui qui est très bon et très performant. Il a avionné durant la journée, impossible de le suivre", a expliqué Neuville à notre micro.

Avant d'ajouter, au sujet du brouillard qui pourrait faire son apparition samedi : "S'il n'y en a qu'un peu, on sera tous content. Tout peut s'écrouler en une spéciale, il faut passer une bonne nuit et revoir les notes. Personne n'aime rouler dans le brouillard. Au niveau des notes, il faudra plus d'informations concernant les distances entre les virages. Le brouillard est différent pour chaque pilote, car on s'élance toutes les trois minutes, donc il faut avoir un coup de chance."