Neuville : "Une dure journée, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer"

Neuvième suite à une crevaison ce vendredi matin, Thierry Neuville est remonté à la sixième place au terme de la première journée du rallye du Mexique, 3ième manche de la saison WRC. Il lui reste du pain sur la planche car Sébastien Ogier (1er) et Ott Tanak (4ième) le précédent.

"La journée a été dure pour tout le monde. On a eu nos soucis avec la crevaison dans la matinée, mais on est quand même là. On ne sera pas les premiers à partir dans les spéciales pour la deuxième journée. La motivation est présente car on se bat pour le championnat. On sait aussi que c'est un rallye où beaucoup de choses peuvent encore se passer", a calmement précisé Neuville.

"La journée de samedi sera encore plus difficile que la première. On reste sur le même rythme, on essaie d'améliorer un peu la voiture et on espère encore pouvoir grappiller deux positions. Mikkelsen et Sordo ont abandonné, il y a des journées noires comme celle-ci dans la vie. Il faut tirer les leçons en équipe, je pense que la Corse devrait mieux se passer", a ensuite analysé notre compatriote.