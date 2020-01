Neuville : "Une belle revanche après une belle bagarre, et une victoire à la régulière"

La dixième a été la bonne : après avoir soufflé le chaud et le froid lors de ses neuf précédentes participations, Thierry Neuville a réussi à remporter le plus prestigieux des rallyes, le Monte-Carlo.

Intouchable ce dimanche, où il s’est montré le plus rapide lors des quatre spéciales au programme, le pilote belge a réalisé l’exploit de devancer le Français Sébastien Ogier, qui avait remporté les six dernières éditions de "son" Monte-Carlo, de 12.6 secondes.

Voilà TN en tête du Championnat du Monde après un bilan comptable tout simplement parfait (30/30, les 25 points de la victoire et les 5 points de bonus réservés au pilote le plus rapide dans la Power Stage).

"Pour le moment, j’ai du mal à m’exprimer !, a souri Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF sur le Monte-Carlo. On savait qu’aujourd’hui, ça allait bien et qu’on allait certainement gagner s’il n’y avait pas d’incident dans la dernière spéciale, et on a pu s’y préparer un petit peu. Quelque part, c’est la revanche de l’année passée : on voulait tellement gagner ce rallye l’an dernier, on en était tellement proche après de nombreuses années un peu plus difficiles ici ! On a donc pris notre revanche. On avait une bonne vitesse, et c’était une belle bagarre, nous étions trois à nous bagarrer pour la première place. On les a battus à la régulière."

"On s’est retrouvé à un moment avec seize secondes de retard sur le leader, alors que jeudi soir, on en avait une vingtaine d’avance, a repris TN. Cela a été un rallye avec beaucoup de hauts et de bas, pour tout le monde, mais on a toujours fait preuve de constance, en tirant le meilleur de chaque situation. On n’aurait pas pu mieux commencer la saison, même si pour notre équipe, Hyundai, cela n’a pas été le rallye espéré. Mais pour nous personnellement, c’est un très bon début de saison, et nous sommes fiers d’avoir réussi ce coup."