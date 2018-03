Neuville : "Une autre journée compliquée, mais on fait le boulot dans la voiture"

Septième au soir de la première journée, l'ouvreur Thierry Neuville est passé à la sixième position générale au rallye du Mexique, troisième épreuve de la saison. Le Belge fait preuve de patience.

"Une autre journée très compliquée pour nous. Dans la voiture, on fait le boulot. On a été arrêté dans un passage dans l'eau et on a eu deux crevaisons. La Power Stage, ça ne sera pas simple d'aller chercher des points. Ca dépendra de notre position sur la route", a concédé le pilote Hyundai à notre micro.

Sébastien Ogier, son principal adversaire au championnat du monde, file lui vers le succès. "Ogier a fait un superbe rallye. C'est dommage pour la crevaison de Loeb. Sordo et Meeke n'ont pas su tenir la rivalité. C'est la course... Ogier a été très fort, on l'a vu depuis hier matin. Ils ont visiblement trouvé quelque chose qui marche bien sur leur voiture. Il n'était jamais très loin, c'était notre cas avant nos soucis car nous n'étions qu'à trente secondes de la tête", a-t-il conclu.