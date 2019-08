Neuville, un peu tendu : "On a l'impression d'être à la limite, voire au-delà..."

Thierry Neuville pointe au 8e rang au terme de la première boucle de la deuxième journée du rallye de Finlande, 9e manche du championnat du monde WRC. La matinée de vendredi a été dominée par les Toyota, qui occupent les trois premières places. Ott Tanak, leader au classement du championnat du monde et vainqueur l'an dernier en Finlande, est en tête avec quelque 5 secondes d'avance sur ses coéquipiers Jari-Matti Latvala et Kris Meeke.

"La situation est difficile à analyser maintenant, il faut voir ce soir. On devrait être plus rapide qu'Ogier qui démarre devant nous. L'objectif est de grappiller quelques positions pour avoir une meilleure position sur la route samedi. On a tout donné, on a l'impression d'être à la limite, voire même au-delà de la limite. Les chronos ne suivaient pas. On a travaillé un peu sur la voiture et ça commençait à aller mieux. Ca devrait être mieux durant l'après-midi", a expliqué Neuville à notre micro.

Avant de rester vague sur un autre sujet : "On est surpris de voir que tout le monde coupe dans les cordes partout. Ca me laisse des doutes sur certaines choses. Il va falloir s'informer et faire pareil. On verra..."