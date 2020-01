Neuville : "Trouver des petites astuces pour aller plus vite"

Assez pessimiste à mi-journée, Thierry Neuville a repris du poil de la bête dans le courant de l’après-midi et est progressivement monté en puissance, au point de signer le meilleur temps dans la dernière spéciale de la journée.

Leader de l’épreuve jeudi soir après une démonstration dans l’ES2, le pilote belge doit cette fois se contenter de la troisième place du classement général à seulement 6.4 secondes du leader, le Français Sébastien Ogier.

"Nous sommes déçus de cette journée, a résumé Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF dans le sud de la France. On avait 19 secondes d’avance ce matin, et malheureusement, on a perdu une vingtaine de secondes au cours de cette journée. Cela n’a pas été facile ce matin, mais cela s’est mieux passé cet après-midi. On avait toutefois espéré garder la tête. Avec notre ouvreur du week-end, Dani Sordo (son ouvreur habituel, Bruno Thiry, est malade, ndlr), c’est un peu plus "challenging", il faut le temps de se roder, de se comprendre. Cela allait de mieux en mieux. On a beaucoup travaillé avec nos ouvreurs, mais aussi et surtout avec nos ingénieurs pour que je retrouve de la confiance pour pousser plus fort dans les conditions difficiles."

"Demain, il faudra voir les conditions, et puis il faudra attaquer, a conclu le pilote belge. Il faudra rester calme, garder notre rythme, et essayer de trouver des petites astuces qui peuvent nous aider pour aller plus vite."