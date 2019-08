Neuville : "Toyota survole, Citroën est plus rapide... Mais on s'amuse quand même"

Thiery Neuville (Hyundai) occupe la 7e place du rallye de Finlande, 9e épreuve du championnat du monde WRC, samedi midi après 15 spéciales et avant l'assistance de la mi-journée. La matinée a été marquée par deux coups de théâtre avec l'abandon de Kris Meeke (Toyota), alors 3e, et la crevaison de son équipier Jari-Matti Latvala qui occupait la tête de la course qu'il a en conséquence dû laisser au 3e homme de l'écurie japonaise, l'Estonien Ott Tanak.

"C'est un peu le même scénario que vendredi. Par rapport à nos équipiers, nos seules références, on est dans le coup. On ne sait rien faire d'autre : les Toyota survolent, Tanak ne doit même pas prendre de risques, les Citroën sont un peu plus vite que nous. L'avantage de Toyota se voit clairement ici, mais ça s'est déjà vu sur les rallyes précédents aussi", a expliqué le Belge à notre micro ce midi.

"On attaque vraiment fort, les chronos ne sont pas trop mal. On s'amuse quand même, on a le sourire. Durant la première journée, on a payé cher le fait de n'avoir jamais roulé avec ses amortisseurs", a-t-il précisé ensuite.