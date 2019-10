Neuville : "Tout le monde est à son maximum... mais il va falloir passer Ogier et Tanak"

Ott Tanak occupe la tête du rallye de Grande-Bretagne, douzième manche de la saison, ce vendredi au terme de la première journée. Sébastien Ogier (+3.4 sec), Kris Meeke (+3.6 sec) et Thierry Neuville (+8.4 sec) suivent.

"On a fait une bonne matinée, l'après-midi a été un peu plus difficile. On perdait un peu sur Ogier dans les longues spéciales. Les pneus médiums étaient peut-être un peu mieux que les softs durant l'après-midi. Il n'y a pas de grand écart. Ce n'était pas un mauvais choix de notre part, il y a dû y avoir un malentendu ce midi à l'assistance. On est parti, du coup, avec des pneus qu'on ne souhaitait pas vraiment. Je ne suis pas très content, mais ça fait partie de la course", a expliqué TN à notre micro.

"Tout est encore jouable, ils annoncent des conditions difficiles pour samedi. Pour les deux championnats, il va falloir passer Ogier et Tanak. Les positions sur la route, on a vu aujourd'hui que c'était assez identique. Tout le monde est à son maximum, on donne tout. Tanak a fonctionné assez fort dans les dernières spéciales. S'il continue de la sorte, personne ne pourra le suivre. On n'est pas loin de la tête et il reste deux longues journées", a conclu le Belge.