Neuville : "Tout donner pour essayer de remporter ce rallye !"

Ott Tanak (Toyota) devançait ses concurrents directs pour le titre, Thierry Neuville (Hyundai) et Sébastien Ogier (Citroën), en tête du rallye de Grande-Bretagne, 12e manche sur 14 du Championnat du monde des rallyes (WRC), samedi soir. Avec encore cinq spéciales au programme dimanche matin dans les forêts galloises, l'Estonien dispose d'un avantage de 11 sec sur Neuville et de 17 sec 3/10 sur Ogier.

"On essaie de rester calme, on se sent bien dans la voiture. Les conditions étaient changeantes donc c’était très difficile. On ne s’est pas fait de chaleur, on a bien géré. C’était une bonne journée pour nous, pas une super car sinon on serait en tête. On a fait le maximum, on n’aurait pas vraiment pu aller plus vite. On perd 2.5 secondes sur Tanak sur la journée, mais on a repris la deuxième place en dépassant Meeke et Ogier", a glissé Neuville à notre micro.

"Est-ce possible d'aller chercher Tanak ? A la régulière, oui et non. S’il ne fait pas d’erreurs, ça ne sera pas possible je pense. Il reste une journée… On va tout donner pour essayer de remporter ce rallye ! On va lui mettre la pression comme depuis le début de l'épreuve", a conclu TN.