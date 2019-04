Neuville, solide leader après l'abandon de Tanak, à trois spéciales de la victoire en Argentine

La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © Helena El Mokni - Hyundai Motorsport

Le Résumé de la ES14 : Mataderos - Cuchilla Nevada 2 - WRC - Rallye d'Argentine - 27/04/2019 Second passage dans cette spéciale très rapide, où Ott Tanak devrait être en mesure de reprendre du temps à Thierry Neuville. L'Estonien, auteur du scratch ici-même en matinée, est contraint à l'abandon et voit tous ses espoirs de victoire s'envoler... Sébastien Ogier en profite pour signer son deuxième scratch consécutif en 11:44.4 et revenir à 4.0 secondes de Kris Meeke, désormais troisième. Thierry Neuville, débarrassé de son principal rival, conserve malgré cela un gros rythme et signe le deuxième temps à 2.0 secondes de Sébastien Ogier. Le pilote belge compte à présent 50.4 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant, qui n'est autre que son coéquipier Andreas Mikkelsen.