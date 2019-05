Neuville se méfie d'Ogier et vise la deuxième place

Thierry Neuville pointe au 4e rang après la 1e journée du rallye du Portugal, 7e manche du championnat du monde. Septième à mi-journée, le Belge a signé deux scratches dans les deux dernières spéciales du jour (ES6 et ES7) pour remonter en 4e position, à 24,2 secondes du leader, Ott Tanak.

"Avec le résumé de la journée, on doit être content. C'était difficile d'attaquer et de prendre des risques dans la poussière ce matin. J'ai ensuite calé, ça faisait 16 secondes perdues en deux spéciales. On a eu par après un meilleur rythme et un meilleur setup, ça nous a permis de signer notamment deux scratches cet après-midi. Les soucis de Loeb et Sordo ? Ca trotte dans la tête, oui. Mais on avait peu de communication avec l'équipe car le téléphone était en surchauffe avec les températures. Notre voiture a fonctionné parfaitement, je n'ai pas eu le moindre souci", a résumé Neuville à notre micro.

"Les trois pilotes Toyota sont devant, ils sont difficiles à battre. Meeke et Latvala, ça devrait être possible d'aller les chercher, Tanak non. L'écart avec Ogier est petit et ils avaient une bonne pointe de vitesse. Il faudra se méfier samedi. On connait le parcours de la 2e journée, il y aura beaucoup de difficultés", a aussi ajouté le Belge.