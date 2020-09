Neuville : "Se cracher dans les mains et tout donner dès le début !"

Thierry Neuville a terminé ce vendredi matin à la cinquième place du shakedown du Rallye d'Estonie, à 1.8 seconde de son coéquipier Ott Tanak, qui sera le grand favori de l'épreuve de reprise du WRC.

Le pilote belge va aborder ce Rallye d'Estonie avec beaucoup de confiance, et pense qu'en raison des conditions climatiques (il a beaucoup plu ces derniers jours), il ne devrait pas être trop défavorisé par sa troisième place dans l'ordre de départ samedi matin.

"On a eu un bon feeling dès notre entrée dans le shakedown avec la voiture, a souligné Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Estonie. En étant troisième sur la route, on a pu se rendre compte que les conditions n'étaient pas trop mauvaises, même si la route se dégrade dans un premier temps avant de s'améliorer par la suite. On va devoir se cracher dans les mains dès demain, mais c'est l'objectif aussi : tout donner dès le début. Avec la pluie, c'est difficile de déterminer quelle sera la meilleure position dans l'ordre de départ. Je pense que si les routes restent aussi humides que ce matin, partir premier, ce n'est pas trop mal. Ensuite, à partir de la cinquième, sixième ou septième place, cela va à nouveau s'améliorer. Mais je pense que les différences seront minimes."