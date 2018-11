Neuville scrute la météo, mais est confiant : "S'il faut prendre des risques, ce sera tout ou rien"

Thierry Neuville a terminé les reconnaissances du Rallye d'Australie, dernière épreuve du Championnat du Monde 2018, et est désormais prêt à s'installer derrière le volant de sa Hyundai i20 Coupé WRC pour le shakedown, jeudi matin (22H mercredi soir en Belgique), et les premières spéciales, vendredi matin (22H jeudi en Belgique).

Le pilote belge, qui accuse trois points de retard sur Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) dans la lutte pour le titre, a livré ses première impressions depuis son arrivée Down Under au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Australie.

"Je me sens en confiance et parfaitement préparé, a affirmé Thierry Neuville au micro de la RTBF. Je suis prêt à démarrer la course. On a eu deux jours de reconnaissances, tout s'est bien passé, les spéciales sont jolies... Maintenant, il faut voir ce qu'il en sera de la météo, car cela s'annonce assez compliqué à ce niveau-là. Il y a pas mal de pluie annoncée tout au long du week-end, il faudra tenir ça à l’œil et faire un bon shakedown demain pour bien régler la voiture et être en parfaite osmose et en confiance. Espérons que cela reste sec le premier jour, cela pourrait nous donner un petit avantage sur Seb dans certaines spéciales. Mais s'il pleut, je pense que l'écart entre sa position et la mienne sera minime, cela rendra les choses plus compliquées, mais on a toujours été bons quand c'est compliqué ! Au final, peu importe les conditions, il faudra quand même faire le travail et aller plus vite que lui."

"J'aurais préféré avoir plus d'amis et de supporters au moment de jouer le titre mondial, mais on sent que toute la Belgique est derrière nous et que beaucoup de gens vont passer des nuits blanches pour nous suivre pendant tout le week-end, a repris le pilote Hyundai. S'il faut prendre des risques à un moment pour passer devant, ce sera tout ou rien, parce que terminer à la deuxième ou à la troisième place du championnat, cela ne change rien pour nous. Notre but, c'est d'être champions, et on fera tout pour ! On a pris beaucoup de plaisir jusqu'ici, et on espère terminer sur la meilleure note possible."