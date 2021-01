Neuville : "Satisfait du résultat, mais nous devrons faire les bons choix de pneus samedi"

Thierry Neuville n'a pas été en mesure de se mêler à la lutte pour les premières places ce vendredi et pointe désormais à la cinquième place du classement général du Monte-Carlo à près d'une minute (59.1 secondes) du leader, le Gallois Elfyn Evans.

Auteur d'un mauvais choix de pneus (trois pneus slicks et trois pneus cloutés alors que ses adversaires avaient opté pour quatre slicks et deux cloutés) et d'un tête-à-queue en matinée, Thierry Neuville s'est montré plus performant au cours des deux spéciales programmées en début d'après-midi. Lui et son nouveau copilote, Martijn Wydaeghe, gagnent en confiance, même si tout n'est pas encore parfait.

"Les conditions étaient meilleures cet après-midi, même si cela restait très piégeux, a confié Thierry Neuville au micro de WRC All Live. On a donné le maximum, et je suis plus satisfait de notre après-midi que de notre matinée, où nous avions effectué un mauvais choix de pneus. Nous sommes à moins d'une minute de la tête, et en raison de la situation qu'on connaît - mon premier rallye dans la voiture avec Martijn à mes côtés -, nous devons être satisfaits du résultat au terme de cette journée. Demain, nous devrons faire les bons choix de pneus : le feeling dans la voiture est bon, mais il y a eu quelques moments où j'ai dû faire appel à ma mémoire car Martijn était un peu trop loin dans les notes, j'ai un peu dû me battre avec ça. Et puis, notre équipe d'ouvreurs n'a pas pu passer dans l'ES4, où j'ai perdu près de trente secondes. Ce n'était donc pas une journée facile, mais nous sommes satisfaits du résultat final."