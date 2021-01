Neuville satisfait de son Monte-Carlo : "Un très bon résultat, les Toyota étaient très fortes"

Thierry Neuville, qui découvrait cette semaine un nouveau copilote, Martijn Wydaeghe, sur les spéciales très piégeuses du Monte-Carlo, ne savait pas trop à quoi s'attendre ni s'il allait être en mesure de pouvoir rivaliser avec les meilleurs.

Le duo belge est progressivement monté en puissance, a évité de prendre des risques, et a finalement terminé ce Monte-Carl' à la troisième place, derrière les Toyota de Sébastien Ogier et Elfyn Evans.

Un bon résultat dans l'optique de la course pour le titre mondial, car cette saison 2021 sera longue...

"Cette semaine a été assez mouvementée pour moi comme pour Martijn, et rentrer à Monaco avec un podium en poche sur un rallye très compliqué pour nous, c'est plutôt un très bon résultat, a expliqué Thierry Neuville. On espère toujours faire mieux, mais on savait d'avance que ce n'était pas gagné pour nous avec un changement de copilote en dernière minute. On a fait le maximum pour s'adapter à la situation et nous pouvons être satisfaits de ce résultat, même si pour Hyundai cela n'a pas été le meilleur week-end. Les Toyota étaient très fortes, et nous, on a mis du temps avant de se mettre dans le rythme. J'ai aussi mis du temps avant de trouver la confiance dans la voiture et dans les notes. Martijn m'a permis de peu à peu augmenter le rythme et de malgré tout faire une belle course. On perd une minute vendredi, le premier "vrai" jour du rallye, et on finit à 1'13''... Au final, ces deux dernières journées ont donc été plutôt positives."

Neuville et Wydaeghe seront également engagés ensemble lors de la prochaine épreuve, en Finlande, fin février.