Neuville s'offre un doublé de toute beauté en Argentine et s'isole en tête du Championnat du Monde

Le sextuple Champion du Monde français Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC), qui a vécu un nouveau week-end compliqué, limite la casse et termine à la troisième place, à 1:04.8.

Sébastien Ogier s'offre la Power Stage

La Hyundai i20 Coupé WRC de Thierry Neuville - © Helena El Mokni - Hyundai Motorsport

Lors de la Power Stage d'El Condor, Sébastien Ogier est allé chercher les cinq points promis au pilote le plus rapide, avec... un dixième de seconde d'avance sur Jari-Matti Latvala. Thierry Neuville s'est emparé des trois points de bonus de la troisième place, alors qu'Ott Tanak n'en a récolté qu'un seul.

Au classement du Championnat du Monde, Thierry Neuville compte désormais 110 points, soit dix de plus que Sébastien Ogier (100) et 28 de plus qu'Ott Tanak (82).

La prochaine épreuve du Championnat du Monde des Rallyes se déroulera au Chili dans deux semaines, et le pilote belge aura la tâche délicate d'ouvrir la route et de balayer le vendredi sur les chemins de terre de cette toute nouvelle manche du WRC.