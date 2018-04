Neuville : "Redresser la barre pour rendre la vie beaucoup plus difficile à Ogier"

Ce jeudi débute le rallye d'Argentine. Avant d'entamer la cinquième manche du championnat du monde des rallyes, le leader actuel du classement des pilotes, Sébastien Ogier, toujours à la recherche d'un premier succès en Argentine, compte une avance de 17 points sur son dauphin Thierry Neuville.

En Argentine, Hyundai reste sur deux victoires consécutives avec un succès de Hayden Paddon en 2016 et de Neuville l'an dernier au terme d'un finish haletant face à Elfyn Evans (0.7 seconde d'écart).

"L'Argentine a été une course d'endurance, mais le parcours devient de plus en plus court. On se retrouve souvent confronté à pas mal de brouillard aussi. C'est peut-être bien le rallye le plus exigeant pour les mécaniques. L'an passé, le week-end avait mal commencé pour nous, le final avait été super serré et on avait réussi à remonter presque une minute. On avait gagné avec la manière, on espère répéter cette performance ce week-end", a précisé Neuville au micro de notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Argentine.

"Notre début de saison 2017 était super bon et la voiture marchait très bien aussi. Le niveau général a vachement augmenté depuis lors. L'Argentine reste un terrain où Hyundai a toujours été compétitif. Il y a un joker moteur, il est censé quelque chose ! Je crois que nous serons compétitifs ce week-end. Ceci devrait nous permettre de redresser la barre pour rendre la vie beaucoup plus difficile à Ogier et aux autres. J'espère pouvoir m'imposer sur cette épreuve. Tanak, Ogier et Mikkelsen seront proches à mon avis", a aussi ajouté le pilote belge.