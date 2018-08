Neuville, qui a tout donné : "Si cela ne s'améliore pas, il faudra accepter de perdre des places"

Thierry Neuville, troisième vendredi soir, a chuté à la quatrième place du classement provisoire du Rallye d'Allemagne au terme des quatre spéciales disputées ce samedi matin.

Le leader du Championnat du Monde, même s'il a tout donné et réalisé un sans-faute, n'a pas été capable de suivre le rythme imprimé par ses adversaires, dont Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC), qui le devance désormais d'un dixième de seconde à la troisième place.

A la régulière, aller rechercher les deux leaders, Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), premier avec 41.9 secondes d'avance sur le pilote Hyundai, et Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC), qui compte 27.8 secondes d'avance sur son rival belge, semble impossible.

"C'est plus ou moins le même scénario qu'hier : les Toyota survolent l'épreuve, et nous, on est un peu en retrait, a analysé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. Malheureusement, on ne sait pas faire grand-chose. Il n'y a aucun problème, on a simplement dû changer le différentiel hier, et du coup, nous sommes un peu moins compétitifs sur ce terrain. Après nos soucis rencontrés hier, l'équipe a pu analyser toutes les données récoltées, et apparemment, ce différentiel est encore utilisable. On va tenter de le remettre pour les spéciales de cet après-midi. Je ne saurais pas faire mieux que ce matin, et si cela ne s'améliore pas cet après-midi, il faudra accepter de perdre des places. Il ne faut pas paniquer, et rester sur la route."