Neuville peste : "Cette première journée a été beaucoup trop compliquée !"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) n'a pas connu une journée facile, vendredi au deuxième jour du rallye du Mexique, la 3e des 13 épreuves du championnat du monde WRC. Le pilote belge, en plus d'être ouvreur, a été confronté à un problème technique puis à un souci de direction assistée. Il pointe au 7e rang à plus de deux minutes du leader Dani Sordo.

"Ca a été la grosse galère pour nous. On savait que ça n'allait pas être simple avec le balayage, mais on a été ralenti deux fois par des soucis. Ils nous ont coûté une grosse minute. Le premier souci était lié à l'essence. Je me suis blessé au bras en tapant la portière car je solutionnais le problème durant la spéciale. C'est beaucoup de boulot car on essaie de faire le maximum et on part avec une grande motivation. La journée a été beaucoup trop compliquée", a pesté le pilote Hyundai à notre micro.

"Ca ne changerait peut-être rien au classement car je suis beaucoup trop loin. Je ne suis plus au contact, il me reste à espérer des fautes de mes concurrents directs. Le rallye est encore long, mais ça n'aurait pas dû arriver. L'état d'esprit reste là, on a encore fait le job durant l'après-midi. On a fait le maximum possible avec les soucis rencontrés", a aussi précisé Neuville.