Neuville partage la tête avec Mikkelsen après la spéciale show en Turquie

Thierry Neuville et Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 coupe WRC) ont remporté la super spéciale du rallye de Turquie, onzième manche du championnat du monde WRC.



Les deux pilotes Hyundai ont tout simplement signé le même temps en 2'02''6.



Les deux petits kilomètres de mise en bouche tracés dans les rues de Marmaris n'ont logiquement pas créé de grands écarts. Ils ont tout de même permis d'établir un premier classement.



A l'issue de cette spéciale show disputée en nocturne, Neuville et Mikkelsen se partagent la première place. Pontus Tindeman (Ford Fiesta WRC) suit à 1.6 seconde et Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) à 1.7 seconde. Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), leader du championnat, est septième à 4.2 secondes.