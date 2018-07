Neuville : "On savait que le week-end serait difficile... ça se confirme !"

Leader du championnat du monde WRC, Thierry Neuville est contraint d'ouvrir la route ce vendredi au rallye de Finlande, 8e épreuve de la saison. Suite à une petite erreur dans la dernière spéciale de la matinée, le Belge pointe au 10e rang, à 1:07.5 du leader Ott Tanak.

"Ca a toujours été compliqué pour nous ici. Etre premier sur la route complique vachement la tâche. La voiture n'est pas totalement au point et n'a jamais été compétitive ici. On savait que le week-end serait difficile... ça se confirme ! Dans la 5e spéciale, il y avait un virage où la note était un peu trop optimiste. J'ai voulu donner la correction, mais il y avait un piège tout de suite après. Je n'ai pas pu entendre la note et je me suis fait avoir", a précisé le pilote de 30 ans à notre collègue Olivier Gaspard, envoyé spécial de la RTBF en Finlande.

"Je ne sais pas ce qu'il manque à la voiture... mais il manque quelque chose en tout cas ! Je pense qu'on va encore souffrir, notamment dans la 6e spéciale car il y a beaucoup de balayage. Ensuite, il s'agira de deuxièmes passages, ça devrait être un peu mieux. Il faut que tous les autres pilotes restent devant Ogier et prennent les gros points, ainsi on minimise l'écart par rapport à lui", a conclu notre compatriote.