Neuville : "On ne pourra pas aller plus vite, on a fait le maximum"

Elfyn Evans (Toyota) a creusé l'écart en tête du rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde WRC, à l'issue des trois premières spéciales de samedi. Le Britannique s'est adjugé les trois scratchs de la matinée. Il compte 16.9 secondes d'avance sur Ott Tanak (Hyundai). Kalle Rovanpera (Toyota) est troisième à 28 secondes, juste devant Sébastien Ogier (Toyota), qui compte 29.3 de retard. Thierry Neuville (Hyundai) reste en sixième position, à 40 secondes d'Evans.

"On a pu se rapprocher un peu de Lappi, mais il a fait un gros chrono dans la dernière spéciale. On a fait le maximum. Le but, c'est de rester proche et de voir ce qui va se passer. On ne pourra pas aller plus vite. Il ne manque pas grand chose, pour être honnête. Les spéciales sont ultra rapides : ce sera une combinaison de grosse prise de risques. On est toujours en tête du championnat, il va falloir rester calme, prendre les points qu'il y a à prendre et voir où on se situe après ce rallye. Il reste très peu de kilomètres, mais il y en avait finalement peu. On s'est retrouvé vendredi premier sur la route avec du balayage. On a malgré tout fait un bon rallye jusqu'ici", a détaillé Neuville à notre micro ce samedi midi.