Neuville : "On n'a pas le droit à l'erreur... on va tout donner jusqu'à la fin"

Le rallye de Grande-Bretagne, 12e des 14 manches du Championnat du monde (WRC), commence jeudi soir par une courte spéciale de 3,58 km à Oulton Park. A trois rallyes de la fin, la lutte pour le titre est toujours intense : Ott Tanak (Toyota) compte 17 points d'avance sur Sébastien Ogier (Citroën), sextuple tenant du titre. Thierry Neuville (Hyundai) pointe au troisième rang avec 30 points de retard. Nonante points vont encore être mis en jeu d'ici la fin de la saison.

"On est motivé, on doit rester serein. On sait que c'est un rallye extrêmement important car nous et Hyundai sommes en bagarre pour les deux titres. Il n'y a pas de consigne à ce stade, de privilégier par exemple le titre des constructeurs. Cela arrivera peut-être durant le rallye. Notre objectif principal reste de terminer devant Tanak. On n'a pas le droit à l'erreur, mais on n'a jamais ce droit en réalité. Ca arrive toutefois parfois durant la saison. Ca nous a coûté cher, comme au Chili ou en Turquie. On va tout donner jusqu'à la fin", a assuré TN.

Avant d'ajouter : "Pour gagner ici, il faut être vachement en confiance avec la voiture. Il y a beaucoup de changements de grip. La route est souvent un peu cachée aussi, il y a plein de surprises qui nous attendent. Je pense qu'on a bien travaillé durant les reconnaissances. Il ne devrait pas y avoir de grosses différences entre les trois premières voitures car le balayage est moins présent. C’est une épreuve mythique. La fatigue peut jouer un rôle important car on dort très peu. Mon top 3 ? Neuville en tête. Ogier et Tanak pas loin."