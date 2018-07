Neuville : "On jouera à nouveau la gagne en Allemagne face à Ogier"

Thierry Neuville a ponctué le rallye de Finlande, 8e manche du championnat du monde WRC, à la 9e place. Le Belge reste leader du championnat du monde mais voit son avance sur le Français Sébastien Ogier, 5e ce weekend, se réduire à 21 points. Ott Tänak a remporté, au volant de sa Toyota, le prestigieux "Rallye des 1000 lacs" avec une confortable avance.

"C'était un week-end très compliqué. Vendredi, on ouvrait la route, il y avait beaucoup de balayage. On a aussi commis une petite erreur. On a réussi à prendre quelques points dans la Power Stage, il fallait y aller à fond dans celle-ci pour limiter la casse. Ford a joué la carte de la stratégie, du coup Ogier a récupéré quatre points. On a toujours 21 points d'avance au championnat. On est généralement fort en Allemagne. S'il y a une opportunité, on jouera la stratégie d'équipe chez nous aussi. On jouera la gagne avec Ogier avec Allemagne. En partant premier sur l'asphalte, on devrait avoir l'avantage. On essaiera d'à nouveau gagner ce rallye afin de marquer les esprits", a précisé Neuville à notre micro.