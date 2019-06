Neuville : "On doit trouver pourquoi la voiture ne marche pas comme sur les autres rallyes"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) a effectué pour la troisième fois d’affilée un mauvais choix de pneus, ce samedi matin en Sardaigne. Incapable de rivaliser avec ses adversaires et esseulé à la septième place, le pilote belge doit désormais compter sur d’éventuels soucis rencontrés par ses adversaires pour grignoter l’une ou l’autre position.

"Avec le balayage et notre mauvais choix de pneus ce matin, on avait très peu de chance de remonter dans le classement, a précisé Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Sardaigne. Ensuite, cela a un peu été la bagarre avec la voiture : c’était assez glissant, et on n’a pas pu attaquer comme on aurait voulu le faire. Du coup, on doit toujours se contenter de la septième place. Cela ne marche pas comme sur les autres rallyes, il faut investiguer et trouver pourquoi. Cet après-midi, on va changer nos réglages, on va essayer des choses, qu’on perde une seconde au kilomètre ou huit dixièmes au kilomètre, cela ne changera pas grand-chose. C’est aussi intéressant pour nous d’essayer des trucs pour continuer le développement. Dani a bien essayé de résister au retour d’Ott Tanak, mais maintenant, je pense qu’il va pouvoir gérer. Mais il n’est pas à l’abri d’une erreur, d’une crevaison ou d’un souci mécanique."