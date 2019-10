Neuville : "On doit gérer cette avance, je m'attends à voir un Tänak offensif"

Thierry Neuville a poursuivi sur sa lancée de vendredi au Rallye de Catalogne. Sur les trois spéciales asphaltées de samedi matin, le pilote Hyundai s’est fait plaisir en empochant deux scratchs pour s’installer en tête du classement général devant ses équipes Sébastien Loeb et Dani Sordo.

"C’est un tout bon scénario. On savait qu’à conditions égales on avait une vitesse supérieure à celle de Loeb et Sordo. Cela a été le cas dans toutes les spéciales ce matin. La seule chose qui nous reste à faire, c’est de continuer avec cette approche pour conserver cet avantage", a réagi Neuville au micro d’Olivier Gaspard.

Avec plus de dix secondes sur son premier poursuivant, le Germanophone peut voir venir et va sans doute se mettre en mode gestion dans l’après-midi.

"Oui, on va essayer de gérer. Quand on a vu que Kris (Meeke) est sorti de la route, on a commencé à éviter les grosses cordes pour éviter les risques de crevaison. On n’est pas à l’abri d’un problème mais c’est pareil pour Tänak. Il n’est pas dans la position et dans la situation où il voudrait être."

Neuville s'attend d’ailleurs à voir un Tänak plus offensif en deuxième partie de journée.

"Il va falloir que les 3 Hyundai restent devant lui pour garder nos espoirs pour le titre pilotes. Tänak va essayer d’attaquer. Il sait que s’il passe troisième, il y a de fortes chances qu’il soit couronné dès ce week-end donc c’est clair qu’il va tenter."