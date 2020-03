Neuville : "On a super bien roulé, mais on peut encore s'améliorer"

Thierry Neuville a passé une bonne matinée sur les routes du Rallye du Mexique : malgré sa deuxième place dans l'ordre de départ, le pilote Hyundai a réussi à regagner le parc d'assistance ce midi à la troisième place du classement général, à seulement 10.3 secondes du leader Sébastien Ogier après avoir notamment signé son troisième scratch depuis le départ de l'épreuve.

La matinée a été plus compliquée pour ses coéquipiers chez Hyundai : dès la première spéciale de la matinée, l'Espagnol Dani Sordo a été victime de problèmes de radiateur et a dû s'arrêter pour réparer. Résultat : plus de cinq minutes perdues, alors que l'Estonien Ott Tanak, impérial dans cette même spéciale, a ensuite abandonné plus de 45 secondes dans la suivante après avoir endommagé l'arrière de sa Hyundai.

"Nous avons pas mal de raisons d'être satisfaits, a révélé Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF au Mexique. On a super bien roulé sur l'ensemble de la boucle, mais on n'a pas réussi à aller plus vite qu'Elfyn partout, cela démonter qu'on peut encore aller chercher du potentiel, qu'on peut encore améliorer la voiture. Quand il y a du gravier, des gravillons sur la route, on chute en performance, alors que les Toyota sont capables d'y aller aussi vite que dans d'autres conditions. Ott, lui, a dû taper quelque chose, parce qu'il a bien plié le train arrière. Dani, pour sa part, n'a pas eu de chance, encore une fois ici au Mexique. Il y aura encore du balayage cet après-midi, et si on n'arrive pas à rattraper Ogier aujourd'hui, le reste du week-end risque d'être difficile. Mais on va tout donner ! Demain, ce sera une grosse journée, dimanche aussi, le rallye est encore long."