Neuville : "On a roulé sur un bon rythme, on a essayé différents réglages"

Thierry Neuville a profité de la sortie de route d'Esapekka Lappi et de la double crevaison de Kris Meeke ce samedi pour s'emparer de la 4e place sur le rallye du Mexique, troisième épreuve de la saison. Sébastien Ogier, sextuple champion du monde, est toujours en tête devant Elfyn Evans et Ott Tanak.

"J'aurais préféré ne pas connaitre cette crevaison vendredi. Aujourd'hui, on a grappillé quelques positions donc c'est plutôt positif. C'était une journée assez difficile, mais on a roulé sur un bon rythme. On a essayé différents réglages car on n'a rien à vraiment jouer. La voiture ne fonctionnait pas trop mal. Pour jouer la gagne, il nous manque un petit peu ici. Il y a très peu de nouvelles parties dimanche, on s'attend au même scénario que depuis le début", a concédé notre compatriote à notre micro avant la dernière journée.