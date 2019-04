Neuville : "On a prouvé qu'il faudra compter avec nous, mais il ne faut pas s'exciter"

Thierry Neuville a remporté, comme en 2017, le Rallye d'Argentine après avoir rendu une copie parfaite tout au long du week-end. "Aidé" par les conditions climatiques vendredi lorsqu'il devait ouvrir la route, le pilote belge a dû s'arracher pour conserver son avance sur Ott Tanak samedi avant de commencer à gérer son avantage, tout en continuant à signer d'excellents chronos, après l'abandon de son rival estonien.

"Cela a été un superbe week-end pour nous, du début jusqu'à la fin, a réagi Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Argentine. La voiture a tournée comme une horloge, je me suis senti très à l'aise dès le début. On a prouvé qu'il faudra compter avec nous ! Deux victoires en deux rallyes, avec le niveau qu'il y a actuellement, c'est pas mal, surtout sur un rallye aussi difficile que celui-ci, notamment avec les conditions qu'on a connues. Après une superbe journée vendredi, on a parfaitement géré pour essayer de garder la tête."

"C'est une superbe affaire dans l'optique du championnat, mais il ne faut pas s'exciter !, a enchaîné le pilote belge. On est encore tôt dans la saison, il y a encore beaucoup de rallyes qui nous attendent. Mais il y a beaucoup de positif à retenir d'ici, beaucoup d'enseignements positifs : une voiture compétitive sur un terrain assez difficile et dans toutes les conditions, cela prouve que ça progresse. Moi, je n'ai pas changé grand-chose par rapport à l'année passée, mais l'équipe progresse, la voiture progresse. Maintenant, avant le Rallye du Chili, place à un peu de vacances en Amérique pour découvrir quelques belles villes. Au Chili, on n'a aucune idée de ce qui nous attend, je vais investiguer un peu la semaine prochaine et commencer ma préparation pour avoir quand même une petite idée de ce qui nous attend avant d'arriver là-bas."