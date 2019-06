Neuville : "On a notre pointe de vitesse... On va essayer de pousser !"

Thierry Neuville (Hyundai) occupe la 3e place du rallye du Portugal, 7e épreuve du championnat du monde des rallyes WRC, à l'issue de 2e journée samedi. Comme vendredi, le pilote belge a enlevé les deux dernières spéciales du jour (ES12 et ES 13). Il pointe à 9.2 du leader, l'Estonien Ött Tänak (Toyota). Le Britannique Kris Meeke (Toyota) est 2e à 4.3 de son équpier. Le Français Sébastien Ogier (Citroën) est 4e à 21 secondes.

"Etre 3e, c'est pas mal du tout. On a tout donné, notre choix de pneus pour l'après-midi était le bon. On a pu attaquer et de rouler libéré sans trop penser aux gommes. Pour être honnête, je pense que les Toyota sont trop rapides. S'ils ne font pas d'erreur ou ne rencontre pas de souci, il y a très peu de chances d'être devant eux dimanche. On a notre rythme, notre pointe de vitesse et une voiture qui marche pas mal. On va essayer de pousser et de voir où on finira. Tout est encore ouvert. Ils ont la pression, ils peuvent faire une erreur", a précisé le pilote belge à notre micro.

"On a vécu une très belle journée. Il y a eu de la stratégie et on a tiré notre épingle du jeu. Ca va être un sprint dimanche. On est bien positionné par rapport à la concurrence, on a encore de belles ambitions. Tout le monde connait le parcours donc ce sera difficile de faire des écarts. Je suis plutôt confiant malgré tout. Sur des rallyes compliqués, on peut profiter de notre connaissance du terrain et de notre expérience", a ajouté son copilote Nicolas Gilsoul.