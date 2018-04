Neuville : "On a joué un peu avec le feu... il va falloir penser au championnat"

Sébastien Ogier (M-Sport Ford) a conforté son avance en tête du Tour de Corse, quatrième manche du championnat du monde WRC, à l'issue de la 7e épreuve spéciale, samedi matin. Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) possède désormais 41.6 secondes de retard sur son rival. Kris Meeke (Citroën) est troisième à 46.8 d'Ogier.

"Je ne dirais pas que c'était une super bonne matinée pour nous. Ca a été compliqué de se battre avec les autres. On a tout donné, on a fait le maximum. La seule vraie comparaison, ce sont nos équipiers et nous sommes devant eux. On doit se contenter de cela et continuer de pousser car on croit toujours en cette deuxième place", a précisé le Belge.

Meeke et Tanak klaxonnent derrière notre compatriote alors qu'il reste trois spéciales ce samedi : "On essaie pas mal de choses. On sait que ça va être difficile de garder les autres derrière. Si je prends trop de risques, il va falloir penser au championnat. On est passé tout près d'une erreur hier ou ce matin. On a joué un peu avec le feu, j'espère qu'on évitera ça durant l'après-midi."