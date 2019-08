Neuville : "On a été très malin, c'est une toute bonne journée pour nous"

Huitième vendredi soir au rallye de Finlande, neuvième manche du championnat du monde des rallyes, Thierry Neuville occupe la septième position de l'épreuve finlandaise ce samedi soir. Un résultat un peu frustrant, mais que le Belge tente de relativiser.

"On a été très malin durant cette journée. On a roulé sur un gros rythme, mais on lâchait parfois un peu car ce n'est pas à nous de prendre des risques. On perd 13 secondes sur Mikkelsen, 11 sur Ogier et 4 sur Breen. En faisant la trace avec le balayage, c'est une toute bonne journée pour nous", a énuméré le pilote Hyundai.

"Les pilotes devant devaient attaquer pour des positions tandis que nous étions plutôt derrière. On a tout donné, on a juste perdu 7-8 secondes sur un problème en fin de journée. Il n'y a qu'une chose à faire : attendre des éventuels soucis devant et essayer de prendre des points dans la Power Stage. Ca risque d'être difficile à cause de notre position sur la route. Des consignes chez nous ? Je ne vois pas pourquoi pour le moment, on verra demain", a-t-il conclu par la suite.