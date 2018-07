Neuville : "On a été constant et on a pris un peu plus de plaisir"

Dixième au terme de la deuxième journée en Finlande, Thierry Neuville s'arme de patience dans cette épreuve très particulière pour lui. Sébastien Ogier, son opposant dans la lutte pour le titre mondial, est 7e.

"On a été constant, on a pris un peu plus de plaisir que durant la première journée. En étant deuxième sur la route, on a quand même vu la différence. On a été à chaque fois plus rapide que Mikkelsen. C'est la seule vraie mesure possible ce week-end. La trace est faite, les cordes sont un peu plus dégagées donc on voit mieux et on prend moins de risques. Il y a aussi généralement un peu plus de grip", a avancé le Belge à notre micro au moment de résumer sa journée.

"Tant qu'Ogier ne gagne pas de position, on est dans le bon. Il n'est pas très à l'aise non plus visiblement. Si on peut repartir d'ici avec seulement une petite perte de points au niveau du championnat, on arrivera avec plein de confiance en Allemagne. Ford joue pas mal avec les consignes d'équipe depuis le début de la saison. Forcément, ils vont encore le faire ce week-end", a-t-il aussi précisé.