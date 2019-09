Neuville : "On a encore toutes nos chances de vaincre sur les trois rallyes à venir"

Après un week-end frustrant en Turquie, Thierry Neuville n'a repris que trois points à Ott Tanak et pointe toujours à trente longueurs du leader du Championnat du Monde alors qu'il ne reste que trois épreuves à disputer.

Privé de podium pour la quatrième fois d'affilée, le pilote belge n'aura pas le droit à l'erreur au pays de galles, en Catalogne et en Australie s'il veut réaliser son rêve et devenir Champion du Monde...

"Nous ne sommes plus qu'à trente points d'Ott Tanak au lieu de 33, même si ce n'est pas le gain espéré, a positivé Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Turquie. Mais au final, la situation n'est pas catastrophique non plus. Nous ne pouvons pas être satisfaits du résultat, surtout après la Power Stage, où nous visions clairement les cinq points (il a été battu par Ott Tanak de 2.6 secondes, ndlr). Malheureusement, notre choix de pneus ne s'est pas avéré être le meilleur, et on perd encore un point sur Ott Tanak. C'est frustrant, mais la vie continue. On sait qu'on a encore toutes nos chances de vaincre sur les prochaines manches et de reprendre des points. Rien n'est joué, on l'a encore vu ces trois derniers jours. Parfois, les choses ne se passent pas comme on l'espère, et tous les sportifs de haut niveau connaissent de souci. Mais un jour, la route tourne."