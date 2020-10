Neuville : "Ogier est à moins d'une seconde, ça risque d'être chaud !"

Dani Sordo (Hyundai) emmène la meute au terme de la première journée, ce vendredi, de la sixième manche de la saison des rallyes 2020, en Sardaigne. L'Espagnol, vainqueur l'an dernier, devance provisoirement Teemu Suninen (Ford) et Thierry Neuville (Hyundai). Sébastien Ogier (Toyota) est en embuscade dans un top 4 qui se tient en 36 secondes.

"Etre 3e à ce stade, ce n'est pas le résultat qu'on espérait. Après les difficultés de ce matin, c'est toutefois une bonne nouvelle. On espérait être mieux placé pour jouer la gagne. Deux fois aujourd'hui, on a calé, il faudra trouver pourquoi. Je pense que je n'avais jamais calé de ma vie dans une spéciale. Le démarreur ne voulait pas redémarrer la voiture. On a perdu environ 11 secondes, ça nous aurait mis à 4-5 secondes de la 2e place", a indiqué Neuville.

Et de penser déjà à la journée de samedi notamment : "Ce n'est pas perdu pour autant. Sordo est en tête, c'est plutôt bien pour notre équipe Hyundai. On a tout en mains pour aller chercher la 2e place, même si Ogier n'est qu'à huit dixièmes derrière nous. Ca risque d'être chaud ! Il y avait du balayage pour les premiers durant l'après-midi, c'est vrai. Ce matin, il n'y en avait pas. La victoire est toujours dans la tête, bien sûr."