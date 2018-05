Neuville : "Ogier est à la limite partout... Si je veux le battre, je dois faire pareil"

L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) occupait la tête du rallye du Portugal, 6e manche du Championnat du monde, vendredi midi à l'issue de la 4e et dernière spéciale de la matinée, 27,54km à Ponte de Lima. Thierry Neuville occupait la 5e place.

"Je suis satisfait de la matinée. Je pensais simplement que j'allais être un peu plus rapide par rapport à Ogier. On est très proche, même si on aurait préféré être en tête. Ce n'est pas une catastrophe. L'important, c'est d'être proche de la tête afin d'avoir une meilleure position de départ samedi. Nous sommes très proches et en bagarre pour une possible victoire. Il y a eu du balayage, surtout dans la première", a raconté notre compatriote à notre micro.

"On a attaqué très fort. J'ai vu dès le début qu'Ogier était à la limite partout. Si je veux le battre, je dois faire pareil. Les conditions devraient être pas mal pour nous. On est généralement bien dans le deuxième passage. Il faut faire un bon choix de pneus et être proche de la tête ce soir", a conclu le Belge.