Neuville : "Nous sommes bien préparés, la voiture a encore évolué"

Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC) aborde le Rallye d’Allemagne avec 25 points de retard sur le leader du Championnat du Monde, Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), qui a remporté les deux dernières éditions du Deutschland. Devancer l’Estonien ne sera pas une mince affaire, mais le pilote belge doit à tout prix réduire l’écart s’il veut maintenir intactes ses chances de titre mondial…

"Nous sommes bien préparés !, a directement affirmé Thierry Neuville au micro d’Olivier Gaspard, l’envoyé spécial de la RTBF en Allemagne. J’avoue que nous avons eu une bonne séance d’essais dans les vignes et à Baumholder (une spéciale disputée sur les routes d’entraînement de chars d’assaut dans un camp militaire, ndlr), la voiture a encore évolué, et on peut donc espérer avoir une bonne pointe de vitesse tout au long du week-end, et passer "à travers" sans la moindre crevaison ou le moindre souci. Si Ott Tanak et sa voiture sont aussi performants que sur les dernières manches, cela risque à nouveau d’être difficile, mais on ne va rien lâcher, surtout pas maintenant ! On ne sera pas si loin que ça, c’est un rallye qui a toujours convenu à la Hyundai, on a souvent fini sur le podium, on va donc attaquer très très fort, et on verra où cela nous amène en fin de course."

"Il faudra être en confiance dès le début et attaquer très très fort, notamment le vendredi et le samedi matin, a repris TN. Les spéciales sont bien connues, au niveau du pilotage pur c’est donc difficile de faire la différence, c’est pour ça que les réglages doivent être parfaits et la voiture performante, histoire de réaliser les meilleurs chronos. Ensuite, Baumholder le samedi après-midi, cela risque d’être très compliqué, il y a un énorme risque de crevaison, beaucoup de pierres sur la route, qui est assez sale. Baumholder risque encore une fois d’être une spéciale décisive."