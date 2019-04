Neuville : "Notre gestion est parfaite, mais on manque un peu de performance quand ça va vite"

Thierry Neuville a conservé 6.4 secondes d'avance sur Ott Tanak en tête du Rallye d'Argentine ce samedi midi, alors que Sébastien Ogier n'a pas réussi à suivre le rythme des deux grands animateurs de ce week-end et a même chuté à la sixième place du général après être parti à la faute, ce qui lui a coûté de précieuses secondes et sa direction assistée.

Le pilote belge a parfaitement réussi à limiter la casse sur un terrain largement favorable au package aéro de la Toyota, conduite par un Ott Tanak au sommet de son art, même si l'Estonien a réussi à gommer plus de la moitié de son retard.

"On s'y attendait, c'est un profil qui convient super bien à la Toyota, a souligné Thierry Neuville au micro d'Olivier Gaspard, l'envoyé spécial de la RTBF en Argentine. Dès que ça va vite, il faut de l'aéro, et ils ont une vitesse de pointe plus élevée que la nôtre. On a fait ce qu'on a pu, mais on manque un petit peu de performance dans les spéciales plus rapides. On a tout donné, et je pense que notre gestion, actuellement, est parfaite. On contourne les grosses pierres sur la route quand on peut, on fait attention à tout. Sébastien Ogier est un peu écarté de la bagarre pour la première place, mais cela peut nous arriver à nous aussi de faire une erreur et de toucher quelque chose. Mais pour l'instant, tout est sous contrôle. On a du mal à résister aux Toyota, mais cela n'est pas propre à l'Argentine, cela date depuis pas mal de rallyes. Cela va être difficile."