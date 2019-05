Neuville ne décolère pas : « On a fait le maximum... c'est frustrant »

Sans grosse contestation, Ott Tanak occupe la tête de la sixième manche de la saison, le Rallye du Chili, au soir de la première journée. Le pilote Toyota compte 22.4 secondes d'avance sur Sébastien Ogier, 28.8 secondes sur Jari-Matti Latvala et 29.5 secondes sur Thierry Neuville, 4e donc. Le pilote belge a toujours en tête sur ton temps forfaitaire dans l'ES2.

« Pour résumer la journée, je dirais qu'on a fait le maximum. Je suis très frustré car ça a été une top journée pour nous dans la voiture. On a tout donné encore une fois. On vient ici pour préparer au maximum et puis des incidents comme ceux-là... c'est frustrant à vivre. On attend depuis ce matin pour avoir un chrono correct. Toujours pas de réponse... Pourtant, si c'est pour mettre des amendes, ça ne prend même pas vingt minutes. La deuxième place n'est pas très loin mais il nous manque au moins quatre secondes. Du coup, on aurait une meilleure position sur la route samedi. Cet après-midi, il y avait beaucoup de balayage donc on savait qu'on allait perdre un petit peu, notamment sur Tanak », a pesté Neuville à notre micro.