Neuville : "Même si on s'appelle Dieu, on ne sait pas résister à Toyota"

Ott Tanak, leader du championnat du monde, a remporté dimanche le rallye de Finlande, 9e épreuve du championnat du monde des rallyes WRC, que Thierry Neuville a terminé à la 6e place. L'Estonien accroît son avance au championnat du monde, où il compte désormais 180 points. Ogier suit avec 158 points, Neuville avec 155 unités.

"On sait que le week-end a été difficile, mais je ne trouve pas que nous avons pris un coup au moral. On a débuté avec une mauvaise spéciale, on a toutefois rapidement retrouvé le rythme. On a dû faire beaucoup de réglages durant l’épreuve, on sent que nos essais n’ont pas été super bons. Après cela, on était bien présent. On perdait malheureusement un tout petit peu de temps à cause du balayage. On a optimisé notre position sur la route, on a fait ce qu’on pouvait. Au final, l’écart avec Ogier ne bouge pas. Il y a juste Tanak qui a fait un superbe rallye. Il faut le dire, il avait de loin la meilleure voiture ce week-end. Toyota était 1er, 2e et 3e vendredi. Même si on s’appelle Dieu, on ne sait pas résister. On peut être content avec les 12 points ce week-end", a détaillé Neuville à notre micro à l'issue de l'épreuve.

"On a tout donné ici, on donne toujours tout ce qu’on a. Mais, parfois, on ne peut pas se surpasser. Je garde le moral. Il y a de bons rallyes à venir et d’autres où le balayage sera plus embêtant pour la première voiture sur la route. La Toyota n’est pas la plus fiable, on compte là-dessus aussi", a ajouté le Belge.